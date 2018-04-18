Ізраїль заручився підтримкою США перед атакою на сирійський аеродром - The Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вашингтон був заздалегідь попереджений про удар ізраїльських ВПС по сирійському військовому аеродрому Т-4 у провінції Хомс 9 квітня і схвалив цей крок. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.
За відомостями джерел видання, "ізраїльські сили минулого тижня при мовчазній підтримці Америки завдали удару по новітній іранській системі протиповітряної оборони, яка перебувала на сирійській базі". Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як йдеться у публікації, "після того, як переговорив з президентом США Дональдом Трампом, наказав завдати удару по прибулій батареї ППО, щоб не дозволити іранським силам застосовувати її проти ізраїльських літаків".
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Видання зазначає, що зазначена іранська система була знищена до того, як її підготували до застосування. Крім того, нібито був знищений ангар, в якому зберігалися безпілотні літальні апарати, що використовувалися іранцями.
У матеріалі також констатується, що США налаштовані на те, щоб у співпраці з Ізраїлем намагатися обмежити іранський вплив у Сирії. Разом з тим, як наголошується, в Пентагоні побоюються, що пряма конфронтація з іранськими силами призведе до того, що Тегеран буде намагатися нанести удар по військовослужбовцях США в регіоні.
Нагадаємо, 9 квітня по військовому аеродрому Т-4 у сирійській провінції Хомс було завдано масований ракетний удар. Як повідомило агентство SANA з посиланням на військове джерело, внаслідок атаки є загиблі і поранені військовослужбовці. Сирія поклала відповідальність за нього на Ізраїль. Міноборони РФ повідомило, що два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, перебуваючи в небі над Ліваном, випустили по аеродрому вісім ракет, п'ять з яких були знищені сирійськими підрозділами ППО.
У свою чергу міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не знає про те, хто атакував аеродром Т-4.