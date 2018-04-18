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Ізраїль заручився підтримкою США перед атакою на сирійський аеродром - The Wall Street Journal

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вашингтон був заздалегідь попереджений про удар ізраїльських ВПС по сирійському військовому аеродрому Т-4 у провінції Хомс 9 квітня і схвалив цей крок. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Ізраїль заручився підтримкою США перед атакою на сирійський аеродром - The Wall Street Journal

За відомостями джерел видання, "ізраїльські сили минулого тижня при мовчазній підтримці Америки завдали удару по новітній іранській системі протиповітряної оборони, яка перебувала на сирійській базі". Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як йдеться у публікації, "після того, як переговорив з президентом США Дональдом Трампом, наказав завдати удару по прибулій батареї ППО, щоб не дозволити іранським силам застосовувати її проти ізраїльських літаків".

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Видання зазначає, що зазначена іранська система була знищена до того, як її підготували до застосування. Крім того, нібито був знищений ангар, в якому зберігалися безпілотні літальні апарати, що використовувалися іранцями.

У матеріалі також констатується, що США налаштовані на те, щоб у співпраці з Ізраїлем намагатися обмежити іранський вплив у Сирії. Разом з тим, як наголошується, в Пентагоні побоюються, що пряма конфронтація з іранськими силами призведе до того, що Тегеран буде намагатися нанести удар по військовослужбовцях США в регіоні.

Нагадаємо, 9 квітня по військовому аеродрому Т-4 у сирійській провінції Хомс було завдано масований ракетний удар. Як повідомило агентство SANA з посиланням на військове джерело, внаслідок атаки є загиблі і поранені військовослужбовці. Сирія поклала відповідальність за нього на Ізраїль. Міноборони РФ повідомило, що два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, перебуваючи в небі над Ліваном, випустили по аеродрому вісім ракет, п'ять з яких були знищені сирійськими підрозділами ППО.

У свою чергу міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не знає про те, хто атакував аеродром Т-4.

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