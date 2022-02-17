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Израиль ночью обстрелял ракетами сирийский Дамаск

Израиль ночью обстрелял ракетами сирийский Дамаск

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Израиль за ночь выпустил несколько ракет класса "земля-земля" по позициям сирийских военных к югу от Дамаска, нанеся материальный ущерб, сообщили государственные СМИ в четверг, передает УНН.

Детали

Государственное телевидение процитировало неназванного сирийского военного чиновника, который сообщил, что ракеты были выпущены с сирийских Голанских высот, оккупированных Израилем, и поразили окраину села Закия до полуночи. Там добавили, что в результате нападения никто не пострадал.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), что базируется в Великобритании, заявила, что атака была направлена на здание, где проходила встреча военных.

Удар был нанесен через неделю после того, как сирийский солдат был убит и еще пятеро получили ранения в результате очередного израильского нападения неподалеку от Дамаска. Израильские военные заявили тогда, что они атаковали цели в Сирии вскоре после того, как зенитная ракета была выпущена из страны на север Израиля.

Дополнение

Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством частях Сирии за последнее десятилетие гражданской войны, но редко признает или обсуждает такие операции.

Однако Израиль признал, что он нацелен на базы союзных Ирану ополченцев, таких как ливанская "Хезболла", которая сражается на стороне сил сирийского президента Башара Асада.

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