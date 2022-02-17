Ізраїль вночі обстріляв ракетами сирійський Дамаск
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Ізраїль за ніч випустив кілька ракет класу "земля-земля" по позиціях сирійських військових на південь від Дамаска, завдавши матеріальних збитків, повідомили державні ЗМІ у четвер, передає УНН.
Деталі
Державне телебачення процитувало неназваного сирійського військового чиновника, який повідомив, що ракети були випущені з сирійських Голанських висот, окупованих Ізраїлем, і вразили околицю села Закія до опівночі. Там додали, що внаслідок нападу ніхто не постраждав.
Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, заявила, що атака була спрямована на будівлю, де проходила зустріч військових.
Удару було завдано через тиждень після того, як сирійського солдата було вбито і ще п'ятеро отримали поранення внаслідок чергового ізраїльського нападу неподалік Дамаска. Ізраїльські військові заявили тоді, що вони атакували цілі в Сирії незабаром після того, як зенітна ракета була випущена з країни на північ Ізраїлю.
Доповнення
Ізраїль завдав сотні ударів по цілям у контрольованих урядом частинах Сирії за останнє десятиліття громадянської війни, але рідко визнає чи обговорює такі операції.
Проте Ізраїль визнав, що він націлений на бази союзних Ірану ополченців, таких як ліванська "Хезболла", яка бореться на стороні сил сирійського президента Башара Асада.