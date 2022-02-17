Ізраїль вночі обстріляв ракетами сирійський Дамаск

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 41709 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 68115 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 81090 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 109349 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 117793 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 107366 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128390 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166561 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178548 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215329 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 97331 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 177755 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 241910 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 58009 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 47003 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 241968 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 177807 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 289877 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 409628 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 661928 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 2814 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 47003 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97721 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135346 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160263 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ізраїль вночі обстріляв ракетами сирійський Дамаск

Ізраїль вночі обстріляв ракетами сирійський Дамаск

Київ • УНН

 • 47898 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Ізраїль за ніч випустив кілька ракет класу "земля-земля" по позиціях сирійських військових на південь від Дамаска, завдавши матеріальних збитків, повідомили державні ЗМІ у четвер, передає УНН.

Деталі

Державне телебачення процитувало неназваного сирійського військового чиновника, який повідомив, що ракети були випущені з сирійських Голанських висот, окупованих Ізраїлем, і вразили околицю села Закія до опівночі. Там додали, що внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, заявила, що атака була спрямована на будівлю, де проходила зустріч військових.

Удару було завдано через тиждень після того, як сирійського солдата було вбито і ще п'ятеро отримали поранення внаслідок чергового ізраїльського нападу неподалік Дамаска. Ізраїльські військові заявили тоді, що вони атакували цілі в Сирії незабаром після того, як зенітна ракета була випущена з країни на північ Ізраїлю.

Доповнення

Ізраїль завдав сотні ударів по цілям у контрольованих урядом частинах Сирії за останнє десятиліття громадянської війни, але рідко визнає чи обговорює такі операції.

Проте Ізраїль визнав, що він націлений на бази союзних Ірану ополченців, таких як ліванська "Хезболла", яка бореться на стороні сил сирійського президента Башара Асада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33