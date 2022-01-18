Израиль отказался от локдаунов: отныне граждан будут усиленно тестировать на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Правительство Израиля во главе с новым премьер-министром Нафтали Беннетом приняло решение отказаться от введения локдаунов для борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне граждан Израиля будут усиленно тестировать на COVID-19. Об этом на своем Facebook сообщил глава правительства Нафтали Беннет, пишет УНН.
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“Мы приняли решение снабдить граждан Израиля бесплатными тестами на антиген, инициируя, таким образом, бесплатное тестирование. Кроме того, вчера мы объявили о сокращении изоляции до 5 дней. Вместо введения локдаунов, мы сейчас работаем над поиском решений, чтобы сохранить экономику и вместе преодолеть пик пандемии коронавируса”, — сообщил премьер.
Детали
Беннет добавил, что Министерство здравоохранения ежедневно тестирует “каждого пятого человека”. По его словам, благодаря массовому тестированию населения и ревакцинации правительством был изменен подход применения ограничений.
Кроме того, Кнессет Израиля инициирует выплаты для предпринимателей, которые экономически наиболее пострадали от пандемии, в частности, из-за введения локдаунов.
“На этой неделе мы (парламент — ред.) приняли решение о выплате компенсаций предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина”, — сообщил Беннет на своем Facebook.
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Министерство здравоохранения Израиля в понедельник заявило, что оно сократит обязательный период изоляции для тех, кто имеет положительный результат теста на Covid-19, с семи дней до пяти дней при условии, что они бессимптомные.
Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что всплеск инфекций из-за варианта Омикрон и количество людей, которые находятся в изоляции, стало обузой для израильской экономики.