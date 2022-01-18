Ізраїль відмовився від локдаунів: відтепер громадян посилено тестуватимуть на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Уряд Ізраїлю на чолі з новим прем'єр-міністром Нафталі Беннетом прийняв рішення відмовитися від введення локдаунів для боротьби з епідемією коронавірусу. Відтепер громадян Ізраїлю будуть посилено тестувати на COVID-19. Про це на своєму Facebook повідомив глава уряду Нафталі Беннет, пише УНН.
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“Ми прийняли рішення забезпечити громадян Ізраїлю безкоштовними тестами на антиген, ініціюючи, таким чином, безкоштовне тестування. Крім того, вчора ми оголосили про скорочення ізоляції до 5 днів. Замість введення локдаунів, ми зараз працюємо над пошуком рішень, щоб зберегти економіку і разом подолати пік пандемії коронавірусу", — повідомив прем'єр.
Деталі
Беннет додав, що Міністерство охорони здоров'я щодня тестує "кожну п'яту людину". За його словами, завдяки масовому тестуванню населення і ревакцинації урядом був змінений підхід застосування обмежень.
Крім того, Кнесет Ізраїлю ініціює виплати для підприємців, які економічно найбільш постраждали від пандемії, зокрема, через введення локдаунів.
"На цьому тижні ми (парламент — ред.) прийняли рішення про виплату компенсацій підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину", — повідомив Беннет на своєму Facebook.
Додамо
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю в понеділок заявило, що воно скоротить обов'язковий період ізоляції для тих, хто має позитивний результат тесту на Covid-19, з семи днів до п'яти днів за умови, що вони безсимптомні.
Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що сплеск інфекцій через варіант Омікрон і кількість людей, які знаходяться в ізоляції, стали тягарем для ізраїльської економіки.