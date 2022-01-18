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Ізраїль відмовився від локдаунів: відтепер громадян посилено тестуватимуть на коронавірус

Ізраїль відмовився від локдаунів: відтепер громадян посилено тестуватимуть на коронавірус

Київ • УНН

 • 21982 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Уряд Ізраїлю на чолі з новим прем'єр-міністром Нафталі Беннетом прийняв рішення відмовитися від введення локдаунів для боротьби з епідемією коронавірусу. Відтепер громадян Ізраїлю будуть посилено тестувати на COVID-19. Про це на своєму Facebook повідомив глава уряду Нафталі Беннет, пише УНН.

Цитата

“Ми прийняли рішення забезпечити громадян Ізраїлю безкоштовними тестами на антиген, ініціюючи, таким чином, безкоштовне тестування. Крім того, вчора ми оголосили про скорочення ізоляції до 5 днів. Замість введення локдаунів, ми зараз працюємо над пошуком рішень, щоб зберегти економіку і разом подолати пік пандемії коронавірусу", — повідомив прем'єр.

Деталі

Беннет додав, що Міністерство охорони здоров'я щодня тестує "кожну п'яту людину". За його словами, завдяки масовому тестуванню населення і ревакцинації урядом був змінений підхід застосування обмежень.

Крім того, Кнесет Ізраїлю ініціює виплати для підприємців, які економічно найбільш постраждали від пандемії, зокрема, через введення локдаунів.

"На цьому тижні ми (парламент — ред.) прийняли рішення про виплату компенсацій підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину", — повідомив Беннет на своєму Facebook.

Додамо

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю в понеділок заявило, що воно скоротить обов'язковий період ізоляції для тих, хто має позитивний результат тесту на Covid-19, з семи днів до п'яти днів за умови, що вони безсимптомні.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що сплеск інфекцій через варіант Омікрон і кількість людей, які знаходяться в ізоляції, стали тягарем для ізраїльської економіки.

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