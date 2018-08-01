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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Израиль в составе коалиции не даст Ирану блокировать Баб-эль-Мандебский пролив

Израиль в составе коалиции не даст Ирану блокировать Баб-эль-Мандебский пролив

Киев  •  УНН

 • 10415 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Международная коалиция, в состав которой войдет Израиль, будет противодействовать Ирану, если он попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. С таким утверждением выступил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии присвоения званий офицерам израильского военного флота на базе ВМС в городе Хайфа, передает УНН.

“Если Иран попытается блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, уверен, он столкнется с международной коалицией, полной решимости предотвратить такое развитие событий”, — сказал глава израильского кабмина. “В эту коалицию войдет и Государство Израиль”, — добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Премьер отметил, выступая перед офицерами ВМС, что море “дает Израилю много возможностей”. “Прежде всего, оно увеличивает небольшой размер Государства Израиль и позволяет ему размещать свои корабли как над, так и под волнами”, — продолжил он. “Это дает Израилю значительную мощь”, добавил Нетаньяху.

Как сообщал УНН, недавно Нетаньяху заявил, что не подпустит иранские войска ближе чем на 100 км к Голан.

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