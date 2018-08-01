Израиль в составе коалиции не даст Ирану блокировать Баб-эль-Мандебский пролив

“Если Иран попытается блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, уверен, он столкнется с международной коалицией, полной решимости предотвратить такое развитие событий”, — сказал глава израильского кабмина. “В эту коалицию войдет и Государство Израиль”, — добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Премьер отметил, выступая перед офицерами ВМС, что море “дает Израилю много возможностей”. “Прежде всего, оно увеличивает небольшой размер Государства Израиль и позволяет ему размещать свои корабли как над, так и под волнами”, — продолжил он. “Это дает Израилю значительную мощь”, добавил Нетаньяху.

Как сообщал УНН, недавно Нетаньяху заявил, что не подпустит иранские войска ближе чем на 100 км к Голан.