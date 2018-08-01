Ізраїль у складі коаліції не дасть Ірану блокувати Баб-ель-Мандебську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міжнародна коаліція, до складу якої увійде Ізраїль, буде протидіяти Ірану, якщо він спробує заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, що з’єднує Червоне море з Аденською затокою. З таким твердженням виступив у середу прем’єр-міністр єврейської держави Біньямін Нетаньяху на церемонії присвоєння звань офіцерам ізраїльського військового флоту на базі ВМС в місті Хайфа, передає УНН.
“Якщо Іран спробує блокувати Баб-ель-Мандебська протоку, впевнений, він зіткнеться з міжнародною коаліцією, повної рішучості запобігти такому розвитку подій”, — сказав глава ізраїльського кабміну. “У цю коаліцію увійде і Держава Ізраїль”, — додав Нетаньяху, чиє висловлювання розповсюдила його прес-служба.
Прем’єр зазначив, виступаючи перед офіцерами ВМС, що море “дає Ізраїлю багато можливостей”. “Перш за все, воно збільшує невеликий розмір Держави Ізраїль і дозволяє йому розміщувати свої кораблі як над, так і під хвилями”, — продовжив він. “Це дає Ізраїлю значну міць”, додав Нетаньяху.
Як повідомляв УНН, нещодавно Нетаньяху заявив, що не підпустить іранські війська ближче ніж на 100 км до Голанів.