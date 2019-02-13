Израиль и Иран вскоре войдут в зону свободной торговли ЕАЭС

"Переговоры (Израиля - ред.) с ЕАЭС начались в Москве в апреле 2018 ... Соглашение с ЕАЭС предусматривает таможенное сотрудничество, снятие торговых барьеров, развитие электронной торговли, решения вопросов санитарного и эпидемиологического контроля", - отметил представитель Министерства экономики Израиля.



Кроме того, параллельно подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС планирует и Иран. Речь идет о не связанных друг с другом договоры, то есть Иерусалим не сможет свободно торговать с Тегераном или другими государствами, подписавшими подобные сделки.



Напомним, министр иностранных дел Украины объяснил, как будет работать зона свободной торговли с Турцией.