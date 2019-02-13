Ізраїль та Іран незабаром увійдуть до зони вільної торгівлі ЄАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Ізраїль та Іран незабаром увійдуть до зони вільної торгівлі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання The Times of Israel.
"Переговори (Ізраїлю – ред.) з ЄАЕС почалися у Москві у квітні 2018 року… Угода з ЄАЕС передбачає митне співробітництво, зняття торговельних бар'єрів, розвиток електронної торгівлі, вирішення питань санітарного та епідеміологічного контролю", - зазначив представник Міністерства економіки Ізраїлю.
Крім того, паралельно підписати угоду про вільну торгівлю з ЄАЕС планує й Іран. Мова йде про непов'язані один з одним договори, тобто Єрусалим не зможе вільно торгувати з Тегераном або іншими державами, які підписали подібні угоди.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України пояснив, як працюватиме зона вільної торгівлі з Туреччиною.