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Ізраїль та Іран незабаром увійдуть до зони вільної торгівлі ЄАЕС

Ізраїль та Іран незабаром увійдуть до зони вільної торгівлі ЄАЕС

Київ • УНН

 • 6372 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Ізраїль та Іран незабаром увійдуть до зони вільної торгівлі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання The Times of Israel.

"Переговори (Ізраїлю – ред.) з ЄАЕС почалися у Москві у квітні 2018 року… Угода з ЄАЕС передбачає митне співробітництво, зняття торговельних бар'єрів, розвиток електронної торгівлі, вирішення питань санітарного та епідеміологічного контролю", - зазначив представник Міністерства економіки Ізраїлю.

Крім того, паралельно підписати угоду про вільну торгівлю з ЄАЕС планує й Іран. Мова йде про непов'язані один з одним договори, тобто Єрусалим не зможе вільно торгувати з Тегераном або іншими державами, які підписали подібні угоди.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України пояснив, як працюватиме зона вільної торгівлі з Туреччиною.

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