Клімкін пояснив, як працюватиме ЗВТ з Туреччиною

“Я брав участь в переговорах щодо зони вільної торгівлі з ЄС, з Ізраїлем, Канадою, з багатьма країнами. Під час переговорів ми отримували одне й те саме запитання — як воно вплине саме на нашого товаровиробника? Оскільки майже всі виграють, але хтось має програти, коли працює ЗВТ. Але якщо подивитись на реалізацію вільної торгівлі, то Україна дуже виграла”, — зазначив міністр.

За його словами, тепер у ЄС постійно збільшується кількість українських компаній, які експортують туди. Наразі товарообіг становить більше 40%.

“...ми обов’язково захистимо найбільш чутливі сектори. Але, що мені особисто дуже не подобається в нашій торгівлі з Туреччиною, те що ми в основному експортуємо сировину. Це насправді реальний і економічний і політичний маразм — залишатись експортером сировини. Майбутня зона вільної торгівлі має допомогти нашим виробникам продукції з доданою вартістю отримати позицію саме на турецькому ринку, а не експортувати тільки метал, олію і зерно”, — наголосив Клімкін.

За його словам, саме тому Україна і Туреччина вирішили провести дискуссії на політичний рівень після наступних консультацій на експертному рівні.

“Ми зберемось — два міністри закордонних справ і два міністри економіки, і подивимось, як воно працює у комплексі. А потім ми пояснимо своїм громадянам, як воно буде працювати для всіх нас”, — додав він.

Нагадаємо, Україна хоче завершити переговори про ЗВТ із Туреччиною цього року.