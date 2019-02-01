Климкин объяснил, как будет работать ЗСТ с Турцией
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Будущая зона свободной торговли с Турцией должна помочь украинским производителям продукции с добавленной стоимостью получить позицию именно на турецком рынке, а не экспортировать только металл, масло и зерно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Я участвовал в переговорах по зоне свободной торговли с ЕС, с Израилем, Канадой, со многими странами. Во время переговоров мы получали один и тот же вопрос - как оно повлияет именно на нашего товаропроизводителя? Поскольку почти все выигрывают, но кто-то должен проиграть, когда работает ЗСТ. Но если посмотреть на реализацию свободной торговли, то Украина очень выиграла", - отметил министр.
По его словам, теперь в ЕС постоянно увеличивается количество украинских компаний, которые экспортируют туда. Сейчас товарооборот составляет более 40%.
"... мы обязательно защитим наиболее чувствительны секторы. Но, что мне лично очень не нравится в нашей торговле с Турцией, это то, что мы в основном экспортируем сырье. Это на самом деле реальный и экономический и политический маразм - оставаться экспортером сырья. Будущая зона свободной торговли должна помочь нашим производителям продукции с добавленной стоимостью получить позицию именно на турецком рынке, а не экспортировать только металл, масло и зерно", - подчеркнул Климкин.
По его словам, именно поэтому Украина и Турция решили провести дискуссии на политическом уровене после следующих консультаций на экспертном уровне.
"Мы соберемся - два министра иностранных дел и два министра экономики, и посмотрим, как оно работает в комплексе. А потом мы объясним своим гражданам, как оно будет работать для всех нас", - добавил он.
Напомним, Украина хочет завершить переговоры о ЗСТ с Турцией этого года.