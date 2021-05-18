Израиль сообщил о попытке ракетного удара с территории Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Военные зафиксировали шесть неудачных запусков ракет из Ливана. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на пресс-служба армии Израиля, передает УНН.
Цитата
“После срабатывания сирен, которые прозвучали в кибуце Мисгав-Ам, было обнаружено шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана, не перелетели на территорию Израиля”, — говорится в сообщении.
Детали
В ответ артиллерия израильских военных поразили очаги огня. Ранее в ведомстве сообщали, что сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Мисгав-Ам на севере страны.
Накануне Израиль заявлял об ударе по главному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, военные нанесли удары по шести подземным и десяти наземным пусковым установкам.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В израильской армии (ЦАХАЛ) заявили в воскресенье, что за последнюю неделю из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.