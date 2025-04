ХАМАС выпустил по Израилю более 3 тыс. ракет

Детали

Группировка ХАМАС и “Исламский джихад” за время эскалации конфликта выпустили по Израилю 3100 ракет.

“Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем ”, - говорится в сообщении.

Hamas and Islamic Jihad have fired 3,100 rockets from Gaza in the past 7 days. That’s the highest daily rate of rocket fire that Israel has faced in the history of the country.



The threat is real. Millions of Israelis are living under fire. We will continue to defend ourselves.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Напомним

Израиль нанес новые авиаудары по Газе, в результате чего погибли 12 женщин и 8 детей.

Дополнение

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

10 мая в ситуацию вмешалось радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинцы , 47 среди которых — дети. Еще 1200 палестинцев были ранены.

Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей. ХАМАС из сектора Газа выпустил 2,9 тысячи ракет.