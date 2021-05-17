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The Guardian

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ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 3 тис. ракет

Київ • УНН

 • 27311 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. За даними ЦАХАЛ, за останній тиждень з Сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 3 100 ракет. Про це повідомляє ізраїльська армія на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.

ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 3 тис. ракет

Деталі

Угруповання ХАМАС і “Ісламський джихад” за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю 3 100 ракет. 

“Це найвища щоденна інтенсивність ракетних обстрілів, з якою Ізраїль стикався у своїй історії. Загроза реальна. Мільйони ізраїльтян живуть під вогнем”, — зазначено в повідомленні.

Hamas and Islamic Jihad have fired 3,100 rockets from Gaza in the past 7 days. That's the highest daily rate of rocket fire that Israel has faced in the history of the country.

The threat is real. Millions of Israelis are living under fire. We will continue to defend ourselves.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Нагадаємо

Ізраїль завдав нових авіаударів по Газі, внаслідок чого загинули 12 жінок та 8 дітей.

Доповнення 

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти. Ще 1200 палестинців були поранені.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей. ХАМАС із сектору Газа випустив 2,9 тисячі ракет.

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