Ізраїль повідомив про спробу ракетного удару з території Лівану

Цитата

“Після спрацьовування сирен, які прозвучали в кібуці Місгав-Ам, було виявлено шість невдалих спроб запуску ракет з Лівану, що не перелетіли на територію Ізраїлю”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У відповідь артилерія ізраїльських військових вразили осередки вогню. Раніше у відомстві повідомляли, що сирени повітряної тривоги спрацювали в кібуці Місгав-Ам на півночі країни.

Напередодні Ізраїль заявляв про удар по головному штабу служби внутрішньої безпеки руху ХАМАС в секторі Газа. Крім того, військові завдали ударів по шести підземним і десяти наземним пусковим установкам.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ізраїльскій армії (ЦАХАЛ) заявили в неділю, що за останній тиждень з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.