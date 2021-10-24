Израиль построит более 1 300 новых домов для еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Израиль планирует построить больше жилых домов для еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу, заявило в воскресенье правительственное министерство, в дополнение к тем, о которых в августе объявила новая правящая коалиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Цитата
"Были опубликованы тендеры на строительство 1 355 домов в Иудее и Самарии", - говорится в заявлении министерства строительства.
Детали
Новое жилье добавится к уже имеющимся более 2 000 жилых домов, которые, по словам источников, в августе были разрешены для поселенцев на Западном берегу.
На этой неделе ожидается окончательное одобрение этих домов Министерством обороны.
Тендеры проводятся после того, как на прошлой неделе Израиль одобрил регистрацию 4 тысяч палестинцев в качестве жителей Западного берега, что является первым подобным шагом на оккупированной Израилем территории за 12 лет.
Согласно заявлению министерства, новые еврейские дома будут построены в семи поселениях.
Дополнение
Около 475 тысяч израильских евреев живут в поселениях на Западном берегу, которые считаются незаконными по международному праву, на земле, которую палестинцы считают частью своего будущего государства.
Израиль оккупировал Западный берег после Шестидневной войны 1967 года и осуществляет полный административный контроль над большей частью территории, где проживает более двух миллионов палестинцев.
Премьер-министр Нафтали Беннетт, бывший глава группы лобби поселенцев, выступает против палестинской государственности и исключил официальные мирные переговоры с палестинскими властями во время своего пребывания в должности, заявив, что он предпочитает сосредоточиться на улучшении экономики Израиля.
Колонизация Израилем Западного берега и аннексированного Восточного Иерусалима продолжалась при всех израильских правительствах с 1967 года.
Однако строительство ускорилось в последние несколько лет при прежнем премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.
С середины июня, его преемник Беннетт, возглавил коалицию партий и занял кресло премьер-министра.