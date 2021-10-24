Ізраїль побудує більше 1 300 нових будинків для єврейських поселенців на окупованому Західному березі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ізраїль планує побудувати більше житлових будинків для єврейських поселенців на окупованому Західному березі, заявило в неділю урядове міністерство, на додаток до тих, про які в серпні оголосила нова правляча коаліція. Про це інформує УНН з посиланням на Times of Israel.
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"Були опубліковані тендери на будівництво 1 355 будинків в Юдеї та Самарії", - йдеться в заяві міністерства будівництва.
Деталі
Нове житло додасться до вже наявних більш як 2 000 житлових будинків, які, за словами джерел, в серпні були дозволені для поселенців на Західному березі.
На цьому тижні очікується остаточне схвалення цих будинків Міністерством оборони.
Тендери проводяться після того, як минулого тижня Ізраїль схвалив реєстрацію 4 тисяч палестинців в якості жителів Західного берега, що є першим подібним кроком на окупованій Ізраїлем території за 12 років.
Згідно із заявою міністерства, нові єврейські будинки будуть побудовані в семи поселеннях.
Доповнення
Близько 475 тисяч ізраїльських євреїв живуть в поселеннях на Західному березі, які вважаються незаконними по міжнародному праву, на землі, яку палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави.
Ізраїль окупував Західний берег після Шестиденної війни 1967 року і здійснює повний адміністративний контроль над більшою частиною території, де проживає понад два мільйони палестинців.
Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт, колишній глава групи лобі поселенців, виступає проти палестинської державності і виключив офіційні мирні переговори з палестинською владою під час свого перебування на посаді, заявивши, що він вважає за краще зосередитися на поліпшенні економіки Ізраїлю.
Колонізація Ізраїлем Західного берега і анексованого Східного Єрусалиму тривала при всіх ізраїльських урядах з 1967 року.
Однак будівництво прискорилося в останні кілька років при колишньому прем'єр-міністрі Ізраїлю Біньямінові Нетаньяху.
З середини червня, його наступник Беннетт, очолив коаліцію партій і посів крісло прем'єр-міністра.