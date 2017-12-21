Израиль планирует построить новые поселения в Палестине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Израиль планирует построить три поселения в районе Агвар в Иорданской долине на Западном берегу реки Иордан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.
Новые поселения, как сообщается, рассчитаны для размещение 10 тыс. еврейских поселенцев.
"На данном этапе официального заявления по поводу строительства новых поселений не сделано, и средств на строительство не выделено", - пишут израильские СМИ.
Также отмечается, что правительство Биньямина Нетаньяху планирует расширить существующие поселения в Агваре, построив дополнительно 14 новых кварталов.
В районе Агвар на сегодня расположены 20 еврейских поселений, где проживает 4500 евреев, и израильские власти планируют увеличить число поселенцев. На Западном берегу реки Иордан построено 131 поселение, в восточном Иерусалиме – 10, на возвышенностях в районе Западного Иордана - еще 116.
Напомним, ранее Египет внес на голосование в Совет безопасности ООН проект резолюции с осуждением признания Иерусалима столицей Израиля. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Резолюция СБ ООН, предложенная египтянами, была одобрена 14 членами Совета. США ветировали резолюцию.