Ізраїль планує побудувати нові поселення в Палестині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ізраїль планує побудувати три поселення в районі Агвар у Йорданській долині на Західному березі річки Йордан. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
Нові поселення, як повідомляється, розраховані на розміщення 10 тис. єврейських поселенців.
"На нинішньому етапі офіційної заяви з приводу будівництва нових поселень не зроблено, і коштів на будівництво не виділено", - пишуть ізраїльські ЗМІ.
Також наголошується, що уряд Біньяміна Нетаньягу планує розширити існуючі поселення в Агварі, побудувавши додатково 14 нових кварталів.
У районі Агвар на сьогодні розташовані 20 єврейських поселень, де проживає 4500 євреїв, і ізраїльська влада планує збільшити кількість поселенців. На Західному березі річки Йордан побудовано 131 поселення, у східному Єрусалимі - 10, на височинах в районі Західного Йордану - ще 116.
Нагадаємо, раніше Єгипет вніс на голосування в Раду безпеки ООН проект резолюції з засудженням визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп.
Резолюція РБ ООН, запропонована єгиптянами, була схвалена 14 членами Ради. США ветували резолюцію.