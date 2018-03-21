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Израиль официально признал уничтожение вероятного ядерного реактора в Сирии

Израиль официально признал уничтожение вероятного ядерного реактора в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Израиль официально признал уничтожение вероятного ядерного реактора в Сирии в 2007 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ВВС Украина".

В частности, сообщается, что израильская армия обнародовала заявление, в котором говорится, что во время воздушной атаки на восточную часть региона Дейр-аль-Зур была уничтожена "потенциальная угроза для Израиля и всего региона".

"В ночь с 5-6 сентября 2007 истребители израильских ВВС успешно атаковали и разрушили недостроенный сирийский "ядерный реактор", - говорится в заявлении израильской армии.

Отмечено, что долгое время считалось, что Израиль был ответственным за уничтожение "реактора", но до сих пор страна это не признавала. Сирия отрицала, что объектом бомбардировки был "ядерный реактор". Международное агентство по атомной энергии ранее заявило, что объект "очень вероятно" мог быть "ядерным реактором", а также, что строительство происходило при поддержке Северной Кореи.

Напомним, Соединенные Штаты призвали международное сообщество привлечь сирийское правительство, Россию и Иран к ответственности за "одни из самых страшных зверств в истории" в Сирии.

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