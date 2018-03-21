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Ізраїль офіційно визнав знищення ймовірного ядерного реактору в Сирії

Ізраїль офіційно визнав знищення ймовірного ядерного реактору в Сирії

Київ • УНН

 • 9018 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Ізраїль офіційно визнав знищення ймовірного ядерного реактору в Сирії у 2007 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ВВС Україна".

Зокрема, повідомляється, що ізраїльська армія оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що під час повітряної атаки на східну частину регіону Дейр-ал-Зур було знищено "потенційну загрозу для Ізраїлю та всього регіону".

"У ніч з 5-6 вересня 2007 року винищувачі ізраїльських ВПС успішно атакували і зруйнували недобудований сирійський "ядерний реактор", - сказано в заяві ізраїльської армії.

Зазначено, що тривалий час вважалося, що Ізраїль був відповідальним за знищення "реактору", але дотепер країна це не визнавала. Сирія заперечувала, що об'єктом бомбардування був "ядерний реактор". Міжнародне агентство з атомної енергії раніше заявило, що об'єкт "дуже ймовірно" міг бути "ядерним реактором", а також, що будівництво відбувалось за підтримки Північної Кореї.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали міжнародне співтовариство притягнути сирійський уряд, Росію та Іран до відповідальності за "одні з найстрашніших звірств в історії" в Сирії.

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