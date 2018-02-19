Израиль и США испытали комплекс ПРО для перехвата ракет в космосе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Израиль и США в ночь на понедельник провели успешное испытание противоракетного комплекса "Хец-3" (Arrow-3), способного перехватывать баллистические ракеты в космосе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение министерства обороны Израиля.
"В 2:30 министерство обороны Израиля и министерство обороны США провели успешное испытание "Хец-3" (Arrow-3), предназначеного для перехвата баллистических ракет вне атмосферы", - сообщили в минобороны Израиля.
Как сообщается, испытание проводилось на экспериментальной площадке в центральном Израиле, возглавлял его концерн Israel Aerospace Industries и военно-воздушные силы.
"Комплекс "Хец-3" был запущен и выполнил свою задачу", - добавили в оборонном ведомстве Израиля.
Напомним, Израиль заявил, что сбил над своей территорией беспилотник российского производства.