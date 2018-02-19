Ізраїль і США випробували комплекс ПРО для перехоплення ракет у космосі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Ізраїль і США в ніч на понеділок провели успішне випробування протиракетного комплексу "Хец-3" (Arrow-3), здатного перехоплювати балістичні ракети в космосі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення міністерства оборони Ізраїлю.
"О 2:30 міністерство оборони Ізраїлю і міністерство оборони США провели успішне випробування "Хец-3" (Arrow-3), призначеного для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери", - повідомили в міноборони Ізраїлю.
Як повідомляється, випробування проводилося на експериментальному майданчику в центральному Ізраїлі, очолював його концерн Israel Aerospace Industries і військово-повітряні сили.
"Комплекс "Хец-3" був запущений і виконав своє завдання", - додали в оборонному відомстві Ізраїлю.
Нагадаємо, Ізраїль заявив, що збив над своєю територією безпілотник російського виробництва.