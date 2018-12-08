Израиль готов принять меры на территории Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля могут расширить свою деятельность против межграничных туннелей боевиков шиитской группировки "Хезболла" на территорию Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Как мы думаем, для ликвидации этих туннелей надо действовать с другой стороны, тогда мы будем действовать на (границе - ред.) по ту сторону границы”, — подчеркнул Кац.
Пока неизвестно, какая именно форма действий будет принята. За прошлый год было выявлено и уничтожено не менее 15 туннелей из сектора Газа в Израиль, заявили израильские военные.
Как известно, операцию по уничтожению выявленных тоннелей для нападения террористической организации Хезболла, которые продолжаются у стены на израильско-ливанской границе, армия Израиля начала во вторник. Военные ведомства Израиля подчеркивали, что деятельность будет проходить исключительно на израильской территории.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации “Хезболлах”.