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Ізраїль готовий вжити заходів на території Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сили оборони Ізраїлю можуть розширити свою діяльність проти міжкордонних тунелів бойовиків шиїтського угруповання “Хезболла” на територію Лівану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Ізраїль готовий вжити заходів на території Лівану

“Як ми думаємо, для ліквідації цих тунелів треба діяти з іншого боку, тоді ми будемо діяти на (кордоні - ред.)  і по той бік кордону”, — підкреслив Кац.

Наразі невідомо, яка саме форма дій буде прийнята. За минулий рік було виявлено і знищено щонайменше 15 тунелів з сектора Газа в Ізраїль, заявили ізраїльські військові.

Як відомо, операцію зі знищення виявлених тунелів для нападу терористичної організації Хезболла, які тривають під стіною на ізраїльсько-ліванському кордоні, армія Ізраїлю почала у вівторок. Військові відомства Ізраїлю підкреслювали, що діяльність буде проходити виключно на ізраїльській території.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив у вівторок, що попросив делегацію єврейської держави при ООН домогтися термінового скликання Ради Безпеки всесвітньої організації для обговорення будівництва тунелів на кордоні бойовиками ліванської шиїтської організації “Хезболлах”.

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