Израильские войска нанесли удары по 200 объектам ХАМАС в секторе Газа
Киев • УНН
Израильские силы провели масштабные операции против ХАМАС в секторе Газа, атаковав около 200 объектов, включая инфраструктурные и военные объекты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение ночи нанесли удары по около 200 объектам палестинской исламистской организации ХАМАС, израильские наземные силы продолжают бои, сообщили в ЦАХАЛ в понедельник, пишет УНН.
Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа параллельно с ударами ВВС примерно по 200 террористическим объектам ХАМАС
Детали
Как сообщается, войска ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре, расположенной внутри школы в Бейт-Хануне, из которой было совершено нападение на войска. На территории комплекса, как отмечается, находились две туннельные шахты, одна из которых была заминирована, взрывчатка и дополнительное оружие.
Кроме того, летательный аппарат ЦАХАЛ, как сообщается, нанёс удары по машинам с ракетами, миномётными снарядами и оружием, предотвратив нападение на израильских солдат. Ещё один летательный аппарат ЦАХАЛ, как указано, нанёс удар по военной инфраструктуре, предназначенной для нападения на израильские войска с применением противотанковых ракет.
"Войска ЦАХАЛ направили летательный аппарат для нанесения удара по ячейке террористов. После этого был нанесён удар и по складу оружия, из которого вышли террористы", - сказано в отчёте.
Кроме того, как отмечается, в течение ночи израильские ВМС нанесли удары по ряду объектов ХАМАС, помогая с подкреплением наземным войскам. Мишенями, как указано, были наблюдательные посты, принадлежавшие военно-морским силам ХАМАС, и террористическая инфраструктура в гавани Газы. Израильские силы, как сообщается, также нанесли удары высокоточными боеприпасами по военным объектам ХАМАС.
Напомним
1 декабря после семидневного перемирия, во время которого была освобождена часть израильских заложников и палестинских заключенных, ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа из-за нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС.
Израильские войска нанесли удары по 200 объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские силы провели масштабные операции против ХАМАС в секторе Газа, атаковав около 200 объектов, включая инфраструктурные и военные объекты.
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