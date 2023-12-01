Израильские военные чиновники знали о плане нападения ХАМАСа более года назад - NYT

Израильские официальные лица получили план действий ХАМАСа о нападении 7 октября более, чем за год до того, как он был реализован. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

В газету попал документ, в котором на 40 страницах пункт за пунктом описывалось вторжение ХАМАСа.

В плане не указывалась дата начала операции, но в нем подробно описывался порядок действий, направленный на разрушение укреплений вокруг Сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз.

ХАМАС следовал плану, в котором было указано провести в начале атаки ракетно-дронный обстрел, вывести из строя камеры наблюдения и автоматические пулемёты вдоль границы, а затем начать массированное вторжение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком.

План содержал подробную информацию о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и других конфиденциальных данных.

The New York Times указывает, что представители израильской армии и разведки видели документ за год до нападения, но они не восприняли его всерьез, так как считали его слишком сложным для ХАМАСа.

Официальные лица в частном порядке признают, что, если бы военные отнеслись к этим предупреждениям серьезно и перенаправили значительные подкрепления на юг, где напал ХАМАС, Израиль мог бы смягчить атаки или, возможно, даже предотвратить их.

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