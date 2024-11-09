Израильские фанаты "Маккаби" вернулись из Амстердама после нападений
Киев • УНН
Первый рейс с израильскими болельщиками, подвергшимися антисемитским нападениям после матча "Маккаби" с "Аяксом", приземлился в аэропорту Бен-Гурион. El Al организовала 6 дополнительных рейсов для эвакуации остальных фанатов.
Израильские болельщики, которые пережили антисемитские нападения в Амстердаме, вернулись домой. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Сегодня в аэропорту Бен-Гурион приземлился первый рейс из Амстердама, на борту которого находились израильские болельщики, ставшие жертвами антисемитских нападений после футбольного матча в столице Нидерландов. Болельщики "Маккаби" Тель-Авив, приехавшие поддержать свою команду в игре Лиги Европы против амстердамского "Аякса", столкнулись с агрессией от местных фанатов, что спровоцировало беспокойство и осуждение со стороны израильских и голландских чиновников.
Напомним
После матча, который завершился убедительной победой "Аякса", местные фанаты атаковали группы израильских болельщиков, несмотря на мирную атмосферу на стадионе и усиленное присутствие полиции. Нападения привели к тому, что по меньшей мере пятеро израильтян были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Авиакомпания El Al оперативно организовала шесть дополнительных рейсов для эвакуации остальных болельщиков из Амстердама.
Массовые задержания в Амстердаме после нападений на израильских футбольных фанатов8 ноября 2024, 20:35 • 10618 просмотров