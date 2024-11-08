Массовые задержания в Амстердаме после нападений на израильских футбольных фанатов

Полиция Амстердама задержала более 60 человек после того, как израильские футбольные болельщики стали объектом нападений в центре города. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Инциденты, сопровождавшиеся агрессией и антисемитскими лозунгами, развернулись после матча Лиги Европы между амстердамским "Аяксом" и "Маккаби Тель-Авив". Самолет с болельщиками вернулся в Израиль в пятницу, а мэр Амстердама Фемке Халсема резко осудила нападения, назвав их "вспышкой антисемитизма".

По словам мэра, некоторые группы нападавших передвигались по городу на скутерах в поисках израильских фанатов, атакуя их.

Начало насилия, по информации полиции, случилось еще в среду вечером, когда израильские болельщики сорвали палестинский флаг в центре города. Это вызвало онлайн-собрание местных таксистов, которые якобы планировали ответные действия. Позже полиция сопровождала группу израильских болельщиков в казино, где собрались около 400 человек, чтобы гарантировать их безопасность.

В пятницу полиция Амстердама объявила о начале масштабного расследования многочисленных случаев насилия, приведших к госпитализации пяти человек. В ответ на беспорядки в городе запретили любые демонстрации на три дня, а полиции предоставлены чрезвычайные полномочия для обеспечения безопасности. Тем временем международные лидеры, в частности из Израиля и США, выразили поддержку пострадавшим болельщикам.

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