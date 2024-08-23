Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня
Киев • УНН
Представители Израиля прибыли в Каир для новых переговоров с ХАМАС о прекращении огня. Обсуждаются вопросы поэтапного прекращения боевых действий, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи в Газе.
Представители Израиля прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По информации, израильские дипломаты прибыли в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня с ХАМАС. Переговоры происходят на фоне предупреждений США о том, что время для достижения соглашения быстро истекает.
Также переговорах принимает участие главный представитель США в регионе Бретт Макгерк. Основные вопросы на повестке дня включают поэтапное прекращение боевых действий, освобождение заложников, увеличение гуманитарной помощи и вывод израильских войск из ключевых районов Газы.
Этот раунд переговоров является частью длительных усилий остановить конфликт, продолжающийся после атаки ХАМАС 7 октября, в результате которой погибло 1200 израильтян и около 40 000 палестинцев.
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