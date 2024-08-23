Ізраїльські дипломати прибули до Каїра для нових переговорів про припинення вогню
Київ • УНН
Представники Ізраїлю прибули до Каїра для нових переговорів з ХАМАС про припинення вогню. Обговорюються питання поетапного припинення бойових дій, звільнення заручників та збільшення гуманітарної допомоги в Газі.
Представники Ізраїлю прибули до Каїра для нових переговорів про припинення вогню. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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За інформацією, ізраїльські дипломати прибули до Каїра для продовження переговорів щодо припинення вогню з ХАМАС. Переговори відбуваються на фоні попереджень США про те, що час для досягнення угоди швидко спливає.
Також переговорах бере участь головний представник США в регіоні Бретт Макгерк. Основні питання на порядку денному включають поетапне припинення бойових дій, звільнення заручників, збільшення гуманітарної допомоги та виведення ізраїльських військ з ключових районів Гази.
Цей раунд переговорів є частиною тривалих зусиль зупинити конфлікт, що триває після атаки ХАМАС 7 жовтня, внаслідок якої загинуло 1200 ізраїльтян і близько 40 000 палестинців.
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