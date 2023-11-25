Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники

Сообщается, что израильские чиновники угрожает, что, если следующая партия израильских заложников не будет освобождена из сектора Газа к полуночи, ЦАХАЛ "возобновит наземные операции" в секторе.

Чиновника цитируют ряд ивритских СМИ, но официального подтверждения нет.

Подписанное соглашение предусматривало освобождение как минимум 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных и четырехдневную паузу в боевых действиях, а также увеличение помощи Газе. ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий, которые Израиль отрицает.

Израильские источники, в свою очередь, обвинили ХАМАС в нарушении условий согласовании списка заложников, намеченного сегодня на освобождение, в том числе относительно обязательства освободить матерей вместе с детьми.

Что касается заявлений ХАМАСа о том, что Израиль не освободил палестинских заключенных в соответствии с обещанным приказом, 12-й канал цитирует официальный источник в Иерусалиме, отрицающий какое-либо нарушение соглашения.

"Подобно тому, как Хамас решает, кого освободить из своего списка заложниковна каждом этапе, так и мы решаем, каких палестинских заключенных освободить", - заявила израильская сторона.

Источник также сообщил, что гуманитарная помощь была доставлена ​​в соответствии с договоренностями, в том числе в северную часть сектора Газа.