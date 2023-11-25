Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  176525 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  220197 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  145912 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  138361 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  244550 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  167367 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  137101 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  144364 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  175262 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167129 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246046 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  27902 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162425 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170959 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  25344 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  220197 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  244550 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  221254 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  211061 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  214202 просмотра
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Новости по теме

Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники

Израильские официальные лица предупреждают о возобновлении наземных операций в Газе, если израильские заложники не будут освобождены до полуночи, на фоне взаимных обвинений в нарушении соглашения об обмене.

Политика •   •  25758 просмотра
Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники

Украинская сельскохозяйственная инфраструктура становится мишенью путина - Байден по случаю 90-й годовщины Голодомора

Президент США Джо Байден сравнил сегодня действия Путина с политикой Сталина, который организовал Голодомор 1992-33 годов. По словам Байдена, нынешние действия России угрожают экономике Украины и глобальной продовольственной безопасности.

Политика •   •  27756 просмотра
Украинская сельскохозяйственная инфраструктура становится мишенью путина - Байден по случаю 90-й годовщины Голодомора

Мобилизованные беременные: Центр стратегических коммуникаций опровергает фейки

Центр стратегических коммуникаций опровергает ложные утверждения российских СМИ о том, что сотни беременных украинок мобилизуют в армию, что противоречит украинскому законодательству. Этот ложный нарратив распространяется для легитимизации дезинформации.

Политика •   •  29133 просмотра

Масштабный пожар охватил рынок в Хмельнике Винницкой области

На рынке в Хмельнике Винницкой области вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работают более 50 спасателей и 14 единиц техники.

Криминал и ЧП •   •  25597 просмотра
Масштабный пожар охватил рынок в Хмельнике Винницкой области

Облэнерго готовятся к непогоде и усиленному режиму работы

Украинские энергетические компании, ожидая неблагоприятных погодных условий в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, работают в усиленном режиме для устранения возможных отключений.

Общество •   •  28458 просмотра
Облэнерго готовятся к непогоде и усиленному режиму работы

Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов сложил полномочия народного депутата Украины

Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов подал в отставку, на его место назначен преемник по партийному списку; голосование за его отставку запланировано на 08 декабря.

Политика •   •  40380 просмотра
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов сложил полномочия народного депутата Украины

В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Сирии погибли несколько человек

В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Ар-Раи (Алеппо) погибли девять человек. Кроме того, в результате обстрела правительственными войсками Сирии погибли девять человек на северо-западе страны.

Война •   •  46400 просмотра

Оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область, пострадала женщина

Российские войска обстреляли из минометов село в Чернигове, ранив женщину; полиция доставила ее в больницу и возбудила уголовное дело за военные преступления.

Война •   •  46341 просмотра
Оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область, пострадала женщина

В воскресенье по всей Украине ожидается сложная погода со снегом и сильным ветром

В воскресенье в Украине ожидается сложная погода со снегом, метелями и сильными порывами ветра до 28-30 м/с в некоторых регионах. Температура воздуха будет колебаться от ниже нуля на западе до выше нуля на востоке и юго-востоке.

Общество •   •  38026 просмотра
В воскресенье по всей Украине ожидается сложная погода со снегом и сильным ветром

В течение суток российские оккупанты применили 75 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", состоялось 42 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки российские войска нанесли 3 ракетных удара, 99 авиаударов и 38 раз открывали огонь из реактивных систем по украинским позициям и гражданским районам, используя 75 ударных БПЛА "Шахид-136/131", 74 из которых были сбиты украинской стороной. Ситуация на востоке и юге Украины остается сложной, сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждениях инфраструктуры.

Война •   •  46601 просмотра
В течение суток российские оккупанты применили 75 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", состоялось 42 боевых столкновения - Генштаб