Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники
Израильские официальные лица предупреждают о возобновлении наземных операций в Газе, если израильские заложники не будут освобождены до полуночи, на фоне взаимных обвинений в нарушении соглашения об обмене.
Украинская сельскохозяйственная инфраструктура становится мишенью путина - Байден по случаю 90-й годовщины Голодомора
Президент США Джо Байден сравнил сегодня действия Путина с политикой Сталина, который организовал Голодомор 1992-33 годов. По словам Байдена, нынешние действия России угрожают экономике Украины и глобальной продовольственной безопасности.
Мобилизованные беременные: Центр стратегических коммуникаций опровергает фейки
Центр стратегических коммуникаций опровергает ложные утверждения российских СМИ о том, что сотни беременных украинок мобилизуют в армию, что противоречит украинскому законодательству. Этот ложный нарратив распространяется для легитимизации дезинформации.
Масштабный пожар охватил рынок в Хмельнике Винницкой области
На рынке в Хмельнике Винницкой области вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работают более 50 спасателей и 14 единиц техники.
Облэнерго готовятся к непогоде и усиленному режиму работы
Украинские энергетические компании, ожидая неблагоприятных погодных условий в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, работают в усиленном режиме для устранения возможных отключений.
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов сложил полномочия народного депутата Украины
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов подал в отставку, на его место назначен преемник по партийному списку; голосование за его отставку запланировано на 08 декабря.
В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Сирии погибли несколько человек
В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Ар-Раи (Алеппо) погибли девять человек. Кроме того, в результате обстрела правительственными войсками Сирии погибли девять человек на северо-западе страны.
Оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область, пострадала женщина
Российские войска обстреляли из минометов село в Чернигове, ранив женщину; полиция доставила ее в больницу и возбудила уголовное дело за военные преступления.
В воскресенье по всей Украине ожидается сложная погода со снегом и сильным ветром
В воскресенье в Украине ожидается сложная погода со снегом, метелями и сильными порывами ветра до 28-30 м/с в некоторых регионах. Температура воздуха будет колебаться от ниже нуля на западе до выше нуля на востоке и юго-востоке.
В течение суток российские оккупанты применили 75 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", состоялось 42 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки российские войска нанесли 3 ракетных удара, 99 авиаударов и 38 раз открывали огонь из реактивных систем по украинским позициям и гражданским районам, используя 75 ударных БПЛА "Шахид-136/131", 74 из которых были сбиты украинской стороной. Ситуация на востоке и юге Украины остается сложной, сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждениях инфраструктуры.