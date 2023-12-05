Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября
Киев • УНН
Израильские власти проверяют подозрительные операции с акциями, совершенные накануне нападения ХАМАС 7 октября, на основе исследования, проведенного профессорами права в США, которое свидетельствует о предвидении этого события. Исследование фокусируется на прибылях инвесторов из-за увеличения коротких продаж накануне атаки вооруженного формирования ХАМАС, а также уделено внимание необычной торговле высокорисковыми краткосрочными опционами.
Израильские власти расследуют возможные операции на фондовом рынке, в соответствии с заявлениями американских исследователей о том, что некоторые инвесторы, вероятно, заранее знали о плане ХАМАС по нападению на Израиль 7 октября и использовали эту информацию, чтобы заработать миллионы долларов на продажах израильских акций.
Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Reuters и исследование американских профессоров права из Университетов Нью-Йорка и Колумбийского университета.
Детали
Израильские власти расследуют отчет американских ученых о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать о плане радикальной исламской группировки ХАМАС относительно нападения 7 октября.
Исследование профессоров права Роберта Джексона-младшего из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттса из Колумбийского университета показало, что накануне атак происходили значительные короткие продажи акций.
За несколько дней до атаки трейдеры, похоже, предсказывали будущие события
Исследователи отмечают, что указанный интерес "неожиданно и значительно возрос" 2 октября, что подтверждается данными Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA).
Кроме того ученые обнаружили, что короткие продажи до 7 октября "превышали короткие продажи, которые имели место в многочисленные другие периоды кризиса", включая рецессию после финансового кризиса 2008 года, войну Израиля и Газы 2014 года и пандемию COVID-19.
В частности, приведен пример Leumi, крупнейшего банка Израиля, в котором за период с 14 сентября по 5 октября было продано 4,43 миллиона новых акций, что принесло прибыль в 3,2 миллиарда шекелей (680 миллионов фунтов стерлингов) на этой дополнительной короткой продаже.
Хотя мы не видим совокупного увеличения коротких позиций израильских компаний на американских биржах, мы наблюдаем резкий и необычный рост торговли рискованными краткосрочными опционами на эти компании, срок действия которых истекает сразу после атак
Агентство Reuters обратилось в Израильское управление ценных бумаг, и получило ответ, что "это дело известно властям и расследуется всеми соответствующими сторонами".
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Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября
Израильские власти проверяют подозрительные операции с акциями, совершенные накануне нападения ХАМАС 7 октября, на основе исследования, проведенного профессорами права в США, которое свидетельствует о предвидении этого события. Исследование фокусируется на прибылях инвесторов из-за увеличения коротких продаж накануне атаки вооруженного формирования ХАМАС, а также уделено внимание необычной торговле высокорисковыми краткосрочными опционами.
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