Израиль пригрозил быстро возобновить наступление в Ливане в случае нарушения перемирия

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Главнокомандующий Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильские военные готовы быстро перейти к наступательным действиям в Ливане, если будет нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает Al Arabiya, пишет УНН.

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Во время визита к военным, развернутым возле замка Бофорт на юге Ливана, Замир подчеркнул, что израильская армия продолжит операции по устранению угроз, которые, по ее оценке, исходят с ливанской территории.

Армия обороны Израиля будет продолжать решительные действия для устранения угроз с ливанской территории и готова быстро перейти к наступательным операциям в случае нарушения режима прекращения огня – сказал Замир.

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По словам главнокомандующего, действия израильских войск в районе хребта Бофорт и на юге Ливана осуществляются в соответствии с договоренностями о прекращении боевых действий, заключенными при посредничестве США. В то же время он подчеркнул, что любая угроза для израильских военных или гражданского населения будет "немедленно устранена".

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Замир также заявил, что ливанские вооруженные силы должны выполнить свои обязательства по соглашению и очистить южную часть страны от боевиков и военной инфраструктуры "Хезболлы". Израиль утверждает, что недавно обнаружил под замком Бофорт сеть туннелей, которую, по его данным, группировка использовала как укрепленный центр возле израильской границы.

Замок Бофорт имеет стратегическое значение для Израиля. Его войска уже захватывали крепость во время вторжения в Ливан в 1982 году и использовали ее как один из главных наблюдательных пунктов до вывода войск в 2000 году. После нового обострения конфликта израильская армия снова взяла под контроль район вокруг замка.

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