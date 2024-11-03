Израиль опровергает атаку на центр вакцинации в Газе
Киев • УНН
ЦАХАЛ отрицает нанесение удара по центру вакцинации от полиомиелита в северной Газе, где по данным ВОЗ пострадали 6 человек. Военные утверждают, что анализ не выявил ударов в указанной зоне.
Израильские военные отрицают удар по центру вакцинации в Газе. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
Израильские вооруженные силы опровергли информацию об ударе по центру вакцинации против полиомиелита в северной части Газы, где, по данным Всемирной организации здравоохранения, были ранены шесть человек, среди которых четверо детей.
В своем заявлении израильские военные проинформировали, что знают о сообщениях о ранении палестинских гражданских в районе центра вакцинации, однако, по их данным, предварительный анализ не выявил никаких ударов в указанной зоне в то время.
Напомним
Ранее Всемирная организация здравоохранения информировала о нападении на центр вакцинации, в результате которого пострадали гражданские лица, находившиеся на вакцинации.
Атака на центр вакцинации в Газе: пострадали дети во время прививки от полиомиелита2 ноября 2024, 22:02 • 8290 просмотров