Атака на центр вакцинации в Газе: пострадали дети во время прививки от полиомиелита
Киев • УНН
Шесть человек, включая четырех детей, пострадали в результате нападения на центр вакцинации против полиомиелита на севере Газы. Инцидент произошел во время гуманитарного перерыва, когда родители привели детей на прививку.
От атаки на центр вакцинации в Газе пострадали шесть человек, среди них четверо детей Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает УНН.
Детали
По информации Всемирной организации здравоохранения, в результате нападения на центр вакцинации против полиомиелита на севере Газы шесть человек получили ранения. Среди пострадавших четыре ребенка.
Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что нападение произошло, когда родители приводили своих детей на прививку. Он также отметил, что в регионе было достигнуто соглашение о гуманитарном перерыве, чтобы обеспечить проведение вакцинации.
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