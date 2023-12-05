Израиль может затопить тоннели в секторе Газа морской водой - WSJ
Киев • УНН
Израиль рассматривает возможность использования морской воды для затопления тоннелей в Газе, которые могут использоваться боевиками ХАМАС - противоречивый метод, по которому еще не принято решение, сообщает The Wall Street Journal.
Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых, по мнению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, передает УНН.
Детали
По данным издания, еще в середине ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Отмечается, что установки, перекачивая воду из Средиземного моря, способны затопить туннели в течение нескольких недель.
Как пишет WSJ, власти Израиля еще не приняли окончательного решение о подобном шаге, а мнения в администрации президента США Джо Байдена, которую Израиль проинформировал о такой возможности, также разделились.
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Издание отмечает, что почти невозможно просчитать влияние попытки затопления тоннелей на почву и грунтовые воды, поскольку степень водонепроницаемости тоннелей точно непонятна. Кроме того, есть вероятность, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества.
ЦАХАЛ с начала боевых действий обнаружил 800 туннельных шахт движения ХАМАС. По данным пресс-службы израильской армии, шахты туннелей располагались в жилых районах, часто рядом или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки. Некоторые из них соединяли стратегические объекты ХАМАСа между собой.
Израиль может затопить тоннели в секторе Газа морской водой - WSJ
Израиль рассматривает возможность использования морской воды для затопления тоннелей в Газе, которые могут использоваться боевиками ХАМАС - противоречивый метод, по которому еще не принято решение, сообщает The Wall Street Journal.
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