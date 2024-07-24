Если в июне на границе больше наблюдалось преимущество выезда украинцев за границу, то сегодня, в июле, наоборот, - преимущество возвращения граждан из-за границы, сообщил на брифинге в среду спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

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"В июне больше преимущество шло на выезд из Украины - начало летнего сезона, сезона отпусков, и люди больше следовали за пределы Украины. В июле отмечается существенное возвращение граждан в страну. За минувшие сутки количество пересечений на въезд именно гражданами Украины было больше на три тысячи человек. В воскресенье - на 13 тысяч человек больше", - отметил Демченко.

В целом, по его словам, пассажиропоток сейчас достаточно динамичный.

"Если в весенние месяцы в будни, к примеру, границу могли пересекать 80-90 тысяч человек в сутки, в выходные пассажиропоток мог в отдельные дни достигать 100 тысяч человек в сутки. То сейчас будни - на уровне 110-120 тысяч человек в сутки", - сообщил спикер ГПСУ.

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