Представители территориальных центров комплектования могут находиться на пунктах пропуска на границе с Украиной. Впрочем, они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По его словам, работники ТЦК находятся на пунктах пропуска на границе для того, чтобы помочь работникам пограничной службы.

В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о людях, которые пересекают. Тогда мы можем обратиться к тем представителям территориальных центров комплектования, которые могут находиться в пунктах пропуска - резюмировал Андрей Демченко.

Дополнение

Представитель ГПСУ отметил, что повестки же на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не выдают, поскольку участия в мероприятиях пограничного контроля представители территориальных центров комплектования не принимают.

Однако он отметил, что работники пограничной службы могут обратиться в полицию, чтобы они доставили человека в территориальные центры комплектования, если лицо, которое пересекает границу, подано в розыск в подразделения Национальной полиции Украины, что может отображаться, например, в системе "Оберег"

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что с сегодняшнего дня. 17 июля, наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин.