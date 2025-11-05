Избранный мэр Нью-Йорка создает полностью женскую переходную администрацию города
Киев • УНН
34-летний Хозран Мамдани, недавно избранный мэром Нью-Йорка, объявил о создании переходной административной команды, состоящей исключительно из женщин. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
Избранный мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил о создании переходной команды, в состав которой входят исключительно женщины. Ее уже возглавляет Элана Леопольд, которая была стратегом предвыборной кампании представителя Демократической партии и Демократических социалистов Америки.
Новая администрация Зохрана Мамдани начала формироваться в среду, 5 ноября.
Выступая на утренней пресс-конференции в Квинсе, 34-летний демократический социалист рассказал о создании полностью женской переходной команды. В нее, кроме Эланы Леопольд, также входят сопредседатели Мария Торрес-Спрингер, бывшая первая заместитель мэра; Лина Хан, бывшая глава федеральной торговой комиссии; президент и генеральный директор United Way Грейс Бонилла; и бывшая заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальных услуг Мелани Хартцог.
В ближайшие месяцы я и моя команда создадим городскую ратушу, способную выполнить обещания этой кампании. .. Мы сформируем администрацию, которая будет одинаково компетентной и сострадательной, руководствоваться честностью и будет готова работать так же усердно, как и миллионы ньюйоркцев, которые называют этот город своим домом
Справка
В Нью-Йорке Зоран Мамдани победил Эндрю Куомо, которого поддерживал Трамп. Мамдани проводил кампанию, сосредоточившись на замораживании арендной платы, реформе общественного транспорта и экономической справедливости. Представителю демократического лагеря удалось завоевать поддержку молодых избирателей, иммигрантов и арендаторов - именно это обеспечило самую высокую явку на выборах мэра за последние десятилетия.
Напомним
УНН сообщал, что согласно опросу Института Сиены, Зоран Мамдани опережал Эндрю Куомо на 19 пунктов в борьбе за пост мэра Нью-Йорка.