Избранный мэр Нью-Йорка создает полностью женскую переходную администрацию города

34-летний Хозран Мамдани, недавно избранный мэром Нью-Йорка, объявил о создании переходной административной команды, состоящей исключительно из женщин. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.



Избранный мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил о создании переходной команды, в состав которой входят исключительно женщины. Ее уже возглавляет Элана Леопольд, которая была стратегом предвыборной кампании представителя Демократической партии и Демократических социалистов Америки.

Новая администрация Зохрана Мамдани начала формироваться в среду, 5 ноября.

Выступая на утренней пресс-конференции в Квинсе, 34-летний демократический социалист рассказал о создании полностью женской переходной команды. В нее, кроме Эланы Леопольд, также входят сопредседатели Мария Торрес-Спрингер, бывшая первая заместитель мэра; Лина Хан, бывшая глава федеральной торговой комиссии; президент и генеральный директор United Way Грейс Бонилла; и бывшая заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальных услуг Мелани Хартцог.

В ближайшие месяцы я и моя команда создадим городскую ратушу, способную выполнить обещания этой кампании. .. Мы сформируем администрацию, которая будет одинаково компетентной и сострадательной, руководствоваться честностью и будет готова работать так же усердно, как и миллионы ньюйоркцев, которые называют этот город своим домом