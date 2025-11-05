Обраний мер Нью-Йорка створює повністю жіночу перехідну адміністрацію міста

34-річний Хозран Мамдані, нещодавно обраний мером Нью-Йорка, оголосив про створення перехідної адміністративної команди, що складається виключно з жінок. Пише УНН із посиланням на The Guardian.



Обраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані оголосив про створення перехідної команди, до складу якої входять виключно жінки. Її вже очолює Елана Леопольд, яка була стратегом передвиборчої кампанії представника Демократичної партії та Демократичних соціалістів Америки.

Нова адміністрація Зохрана Мамдані почала формуватися в середу, 5 листопада.

Виступаючи на ранковій прес-конференції в Квінзі, 34-річний демократичний соціаліст розповів про створення повністю жіночої перехідної команди. До неї, крім Елани Леопольд, також входять співголови Марія Торрес-Спрінгер, колишня перша заступниця мера; Ліна Хан, колишня голова федеральної торгової комісії; президент і генеральний директор United Way Грейс Бонілла; та колишня заступниця мера з питань охорони здоров'я та соціальних послуг Мелані Хартцог.

У найближчі місяці я та моя команда створимо міську ратушу, здатну виконати обіцянки цієї кампанії. .. Ми сформуємо адміністрацію, яка буде однаково компетентною та співчутливою, керуватиметься чесністю та буде готова працювати так само наполегливо, як і мільйони ньюйоркців, які називають це місто своїм домом