Избиение курсанта на полигоне в Кировоградской области: инструктору грозит до 12 лет тюрьмы

$41.560.06
47.500.13
ukenru
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
13:57 • 3480 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 13409 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
12:09 • 20911 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 35222 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 60326 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 100188 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 62924 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 86773 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 61713 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 62272 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
56%
748мм
Популярные новости

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

11 июня, 06:12 • 54025 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

11 июня, 06:47 • 49851 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 81000 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

09:53 • 25694 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 47934 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 47996 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 100188 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 307009 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 293311 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 260605 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 41750 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 51660 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 77806 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 59556 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 93644 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Избиение курсанта на полигоне в Кировоградской области: инструктору грозит до 12 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении полномочий. Он избил новобранца прикладом автомата на полигоне, причинив телесные повреждения.

Избиение курсанта на полигоне в Кировоградской области: инструктору грозит до 12 лет тюрьмы

Инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении полномочий после того, как он избил новобранца на учебном полигоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Детали

Инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором учебного взвода и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил курсанта прикладом автомата.

Курсант получил телесные повреждения средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу. На следующий день следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В Черниговской области неизвестные избили военного: что известно23.04.25, 14:00 • 5114 просмотров

Командир взвода, который присутствовал на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения, за что получил подозрение по ч. 4 ст. 426 УКУ – бездействие военной власти, которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Добавим

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и временном отстранении подозреваемых от должностей. Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Во Львовской области избили военного: нападающим грозит до 4 лет заключения28.05.25, 19:22 • 5736 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9