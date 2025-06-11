Избиение курсанта на полигоне в Кировоградской области: инструктору грозит до 12 лет тюрьмы

Инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении полномочий после того, как он избил новобранца на учебном полигоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Детали

Инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором учебного взвода и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил курсанта прикладом автомата.

Курсант получил телесные повреждения средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу. На следующий день следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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Командир взвода, который присутствовал на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения, за что получил подозрение по ч. 4 ст. 426 УКУ – бездействие военной власти, которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Добавим

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и временном отстранении подозреваемых от должностей. Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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