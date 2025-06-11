Побиття курсанта на полігоні у Кіровоградській області: інструктору загрожує до 12 років в’язниці

Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні повноважень після того, як він побив новобранця на навчальному полігоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.

Деталі

Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором навчального взводу та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець ударив курсанта прикладом автомата.

Курсант отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості і був госпіталізований до лікарні. Наступного дня слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

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Командир взводу, який був присутній на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття, за що отримав підозру за ч. 4 ст. 426 ККУ – бездіяльність військової влади, яка карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Додамо

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та тимчасового усунення підозрюваних із посад. Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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