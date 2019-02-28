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13:20 • 6294 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Из зоны ООС в столицу самолетом эвакуировали несовершеннолетнюю в коме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Из района проведения операции Объединенных сил самолетом в столицу эвакуирована 12-летняя девочка в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Двенадцатилетняя Юля вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта, который оно вызвало, оказалась в коме", - сообщили в пресс-центре.

Единственным шансом на спасение ребенка, по признанию консилиума врачей областной больницы, что в городе Лиман Донецкой области, была срочная эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии имени А.Ромоданова.

"Учитывая критическое состояние девочки, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение о проведении аэромедицинской эвакуации больной... В 14 часов, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации ГСЧС приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил, и уже через считанные минуты поднялся в воздух с маленькой Юлей", - добавили в пресс-центре.

Самолет благополучно приземлился на аэродроме в Киеве (Жуляны).

"Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение", - указали в пресс-центре.

Напомним, в Донецкой области пьяный отец избил свою 13-летнюю дочь.

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