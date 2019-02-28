Из зоны ООС в столицу самолетом эвакуировали несовершеннолетнюю в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Из района проведения операции Объединенных сил самолетом в столицу эвакуирована 12-летняя девочка в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Двенадцатилетняя Юля вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта, который оно вызвало, оказалась в коме", - сообщили в пресс-центре.
Единственным шансом на спасение ребенка, по признанию консилиума врачей областной больницы, что в городе Лиман Донецкой области, была срочная эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии имени А.Ромоданова.
"Учитывая критическое состояние девочки, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение о проведении аэромедицинской эвакуации больной... В 14 часов, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации ГСЧС приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил, и уже через считанные минуты поднялся в воздух с маленькой Юлей", - добавили в пресс-центре.
Самолет благополучно приземлился на аэродроме в Киеве (Жуляны).
"Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение", - указали в пресс-центре.
Напомним, в Донецкой области пьяный отец избил свою 13-летнюю дочь.