Із зони ООС до столиці літаком евакуювали неповнолітню у комі

"Дванадцятирічна Юля внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу та геморагічного інсульту, який воно спричинило, опинилася в комі", - повідомили у прес-центрі.

Єдиним шансом на порятунок дитини, за визнанням консиліуму лікарів обласної лікарні, що у місті Лиман Донецької області, була термінова евакуація до Києва для подальшого лікування в інституті нейрохірургії імені А.Ромоданова.

"Зважаючи на критичний стан дівчинки, командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення на проведення аеромедичної евакуації хворої... О 14 годині, 27 лютого, літак Ан-26 авіації ДСНС приземлився на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил, і вже за лічені хвилини піднявся у повітря з маленькою Юлею", - додали у прес-центрі.

Літак благополучно приземлився на аеродромі у Києві (Жуляни).

"Хвору дитину доставлено до профільного інституту. Розпочалося складне лікування", - вказали у прес-центрі.

Нагадаємо, у Донецькій області п’яний батько побив свою 13-річну дочку.