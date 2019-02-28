Із зони ООС до столиці літаком евакуювали неповнолітню у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Із району проведення операції Об'єднаних сил літаком до столиці евакуйовано 12-річну дівчинку у важкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Дванадцятирічна Юля внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу та геморагічного інсульту, який воно спричинило, опинилася в комі", - повідомили у прес-центрі.
Єдиним шансом на порятунок дитини, за визнанням консиліуму лікарів обласної лікарні, що у місті Лиман Донецької області, була термінова евакуація до Києва для подальшого лікування в інституті нейрохірургії імені А.Ромоданова.
"Зважаючи на критичний стан дівчинки, командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення на проведення аеромедичної евакуації хворої... О 14 годині, 27 лютого, літак Ан-26 авіації ДСНС приземлився на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил, і вже за лічені хвилини піднявся у повітря з маленькою Юлею", - додали у прес-центрі.
Літак благополучно приземлився на аеродромі у Києві (Жуляни).
"Хвору дитину доставлено до профільного інституту. Розпочалося складне лікування", - вказали у прес-центрі.
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