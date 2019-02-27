В Донецькій області п’яний батько побив свою 13-річну дочку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Донецькій області п’яний батько побив свою дитину після того, як вона прийшла додому після прогулянки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.
“До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулись медики місцевої лікарні із повідомленням про те, що до них із чисельними забоями доставлено неповнолітню дівчинку. Правоохоронці поспілкувалися з лікарями та встановили, що дитину побив власний батько. З її слів, напередодні вдень вона пішла гуляти, а коли повернулась ввечері додому, батько, в стані сп’яніння, спочатку почав її сварити, а потім вирішив вплинути фізично. Неповнолітня зізналась, що це вже не вперше”, — йдеться у повідомленні.
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Наступного дня у школі класний керівник побачив на обличчі дівчинки побої і викликав шкільну медсестру. Також викликали і представників соціальної служби, які доправили неповнолітню у місцеву лікарню.
“Встановлено, що мати дівчинки померла кілька років тому і її виховує батько. На обліку в соціальній службі дана родина не перебуває”, — додали у поліції.
Наразі вирішується питання щодо тимчасового перебування дівчинки в спеціальному дитячому таборі м. Маріуполь.
Відносно 44-річного відкрито кримінальне провадження за ст. 125 “Умисне легке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Запоріжжі мати жорстоко побила сина в ігровій кімнаті одного з торгових центрів Запоріжжя.