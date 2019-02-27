В Донецкой области пьяный отец избил свою 13-летнюю дочь

"В дежурную часть Селидовского отделения полиции обратились медики местной больницы с сообщением о том, что к ним с многочисленными ушибами доставлено несовершеннолетнюю девочку. Правоохранители пообщались с врачами и установили, что ребенка избил собственный отец. По ее словам, накануне днем она ушла гулять, а когда вернулась вечером домой, отец, в состоянии опьянения, сначала начал ее ругать, а потом решил повлиять физически. Несовершеннолетняя призналась, что это уже не впервые", - говорится в сообщении.

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На следующий день в школе классный руководитель увидел на лице девочки побои и вызвал школьную медсестру. Также вызвали и представителей социальной службы, доставили несовершеннолетнюю в местную больницу.

"Установлено, что мать девочки умерла несколько лет назад и ее воспитывает отец. На учете в социальной службе данная семья не находится", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос о временном пребывании девочки в специальном детском лагере м. Мариуполь.

Относительно 44-летнего открыто уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Запорожье мать жестоко избила сына в игровой комнате одного из торговых центров Запорожья.