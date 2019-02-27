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В Донецкой области пьяный отец избил свою 13-летнюю дочь

В Донецкой области пьяный отец избил свою 13-летнюю дочь

Киев  •  УНН

 • 12116 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Донецкой области пьяный отец избил своего ребенка после того, как она пришла домой после прогулки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"В дежурную часть Селидовского отделения полиции обратились медики местной больницы с сообщением о том, что к ним с многочисленными ушибами доставлено несовершеннолетнюю девочку. Правоохранители пообщались с врачами и установили, что ребенка избил собственный отец. По ее словам, накануне днем она ушла гулять, а когда вернулась вечером домой, отец, в состоянии опьянения, сначала начал ее ругать, а потом решил повлиять физически. Несовершеннолетняя призналась, что это уже не впервые", - говорится в сообщении.

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На следующий день в школе классный руководитель увидел на лице девочки побои и вызвал школьную медсестру. Также вызвали и представителей социальной службы, доставили несовершеннолетнюю в местную больницу.

"Установлено, что мать девочки умерла несколько лет назад и ее воспитывает отец. На учете в социальной службе данная семья не находится", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос о временном пребывании девочки в специальном детском лагере м. Мариуполь.

Относительно 44-летнего открыто уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Запорожье мать жестоко избила сына в игровой комнате одного из торговых центров Запорожья.

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