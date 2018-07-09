Из затопленной пещеры в Таиланде вывели пятого школьника

Местные СМИ сообщили, что пятого мальчика вывели из пещеры в 16:33 по местному времени. Участник спасательной операции подтвердил, что из пещеры вышел еще один школьник.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет иих 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

Спасатели начали операцию по эвакуации людей из Кхао Луанг 8 июля. В течение дня из затопленной пещеры вывели четверых детей. После этого операция была приостановлена.