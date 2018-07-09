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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51981 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105898 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127385 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134735 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170542 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153886 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141535 просмотра

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Из затопленной пещеры в Таиланде вывели пятого школьника

Из затопленной пещеры в Таиланде вывели пятого школьника

Киев  •  УНН

 • 7719 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры в северной части Таиланда, где футбольная команда мальчиков вместе с тренером попала в ловушку более двух недель назад. Сейчас из пещеры вывели пятого ребенка, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Местные СМИ сообщили, что пятого мальчика вывели из пещеры в 16:33 по местному времени. Участник спасательной операции подтвердил, что из пещеры вышел еще один школьник.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет иих 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

Спасатели начали операцию по эвакуации людей из Кхао Луанг 8 июля. В течение дня из затопленной пещеры вывели четверых детей. После этого операция была приостановлена.

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