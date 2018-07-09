Із затопленої печери в Таїланді вивели п'ятого школяра

Місцеві ЗМІ повідомили, що п'ятого хлопчика вивели з печери о 16:33 за місцевим часом. Учасник рятувальної операції підтвердив, що з печери вийшов ще один школяр.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років ііх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих у печері людей.

Рятувальники почали операцію з евакуції людей з Кхао Луанг 8 липня. Протягом дня із затопленої печери вивели чотирьох дітей. Після цього операцію було призупинено.