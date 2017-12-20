С железной дороги за ночь вывезли более 9 тыс. куб. м снега
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В течение ночи с объектов железнодорожной инфраструктуры вывезено более 9 тыс. куб. м снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"За минувшую ночь с объектов железнодорожной инфраструктуры было вывезено более 9 тыс. куб. м снега. На снегоочистительных работах работало 830 железнодорожников и 12 снегоочистительных машин. Задержек поездов из-за непогоды не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В частности указано, что от снега очищено 24 пассажирские платформы, 46 железнодорожных переездов. Также от снега очищались стрелочные переводы, пути и другая инфраструктура.
В течение ночи осадки в виде снега наблюдались на территории Юго-Западной, Одесской, Львовской и Южной железных дорог.
При этом в течение дня 19 декабря на снегоочистительных работах работало 1788 железнодорожников и было вывезено почти 8 тыс. куб. м снега.